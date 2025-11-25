Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav yerleri/giriş belgesi yayınlandı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        AÖF sınav yerleri/giriş belgesi yayınlandı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Güz dönemi sınavları 6-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Giriş: 25.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:19
        1

        AÖF ara dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF giriş belgeleri yayımlandı. İşte, AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası

        2

        AÖF GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

        AÖF giriş belgesi sorgulamak için tıklayınız

        3

        AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-2026

        Güz Dönemi Ara Sınavı: 06–07 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17–18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04–05 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09–10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

