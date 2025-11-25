AÖF sınav yerleri/giriş belgesi yayınlandı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Güz dönemi sınavları 6-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?
AÖF ara dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF giriş belgeleri yayımlandı. İşte, AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası
AÖF GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2025-2026
Güz Dönemi Ara Sınavı: 06–07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17–18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04–05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09–10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026