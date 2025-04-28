AÖF sonuçları sorgulama ekranı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 19-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının ardından gözler AÖF sonuçları açıklandı açıklamasındaydı. Beklenen haber geldi. Peki AÖF sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2025 AÖF sınav sonuç sorgulama sayfası
AÖF bahar dönemi sınav sonuçları son dakika açıklandı. Merakla beklenen AÖF sonuçları sorgulanmaya başlandı. Ara sınavlar, başarı ortalamasının %30'unu, final sınavı ise %70'ini etkiliyor. AÖF vize sonuçlarına, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi ya da Anadolu Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabiliyor. İşte AÖF sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF sınav sonuçları duyuruldu. Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası (öğrenci numarası) ve şifreleri ile sonuçlarına kolayca erişebilirler.
AÖF SINAV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sınavlar değerlendirilirken, her bir testte verilen doğru cevaplarınızdan, yanlış cevaplarınızın dörtte biri çıkarılarak puanınız belirlenir.
Başarı notunun alt sınırı 35'tir. Bu sınırın altında kalan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.