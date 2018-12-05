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AÖF vize sınav sonuçları, yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018 - 2019 eğitim dönemi vize sınav sonuçları öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. AÖF sınav sonuçlarının ardından adaylar final sınavları için hazırlıklarına hız verecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 - 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimi ve tüm detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 12 - 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek AÖf final sınavı nedeniyle, 24 - 25 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınav sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.
AÖF SORU VE CEVAPLARI
Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF MAZERET SINAVI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre: "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir." denildi.
2018 - 2019 AÖF AKADEMİK TAKVİM
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|24 - 25 Kasım 2018
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|12 - 13 Ocak 2019
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|13 - 14 Nisan 2019
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|25 - 26 Mayıs 2019
|2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|20 Temmuz 2019
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