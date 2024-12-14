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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama ekranı

        7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi ara sınavları sonrası AÖF sonuçları bekleniyor. Her ders için 30 dakikalık süreyle yapılan sınavlar, Türkiye genelinde yoğun katılımla tamamlandı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyurulara kilitlendi. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:02
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        AÖF sonuçları sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlandı. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

        Bu bilgilere göre AÖF vize sonuçlarının 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

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