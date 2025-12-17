Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık'ta AÖF sınavları gerçekleşti. Sınavın ardından AÖF sonuçları için gözler duyuru ekranına çevrildi. Güz dönemi sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        Giriş: 17.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:04
        AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri bu hafta sonu gerçekleştirildi. Peki, 2025 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. 6-7 Aralık'ta tamamlanan sınavın ardından sonuçların 21 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

        AÖF SINAV TAKVİMİ 2026

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak

