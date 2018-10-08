Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF), Yabancı dil yeterlilik sınavına girecek adaylar için resmi sitesinde duyuru yayınladı. AÖF sınava girecek adayların yerine getirmesi gereken tüm koşullar hakkında uyarıda bulundu. Sınava girecek binlerce aday 'AÖF Yabancı dil yeterlilik sınav tarihi ne zaman' sorusunun yanıtını merak ediyor. AÖF, sınav tarihini açıkladı. İşte AÖF tarafından açıklanan sınav tarihi..

2018 AÖF YABANCI DİL YETERLİLİK SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavı için duyuru yayınlandı. Yabancı dil yeterlilik sınavına girecek olan adayların mutlaka kayıt başvurusu yapması gerekecek. AÖF'nin resmi sitesinden başvurusu olmayanlar sınava alınmayacak. Adaylar sınav için ödeme yapabilecekler ancak başvuru yapıp ödeme yapmayanlar da sınav başvurusu yapabilecek. Yabancı Dil Programlarına (Arapça, İngilizce) İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen ancak Yabancı Dil Yeterlilik belgesi olmayan adaylar için 9 Ekim 2018 Salı günü ücretsiz dil yeterlilik sınavı yapılacaktır.

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