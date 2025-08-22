Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yaz okulu sınavlarına katılım gösterenler sonuçlarını öğrenebilirler. AÖF yaz okulunda ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Peki Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 16:35 Güncelleme: 22.08.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim iktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Ardından yaz okulu sonuçları sorgulaması başladı. Peki AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        AÖF sınav sonuçlarına sistem üzerinden öğrenci girişi yapıldığında erişim sağlanıyor. AÖF yaz okulu sınavında ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

        Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek.

        3

        AÖF SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Olay yeri: Antalya! Yavru balina kayalıklara sıkıştı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! "Bu oluşum Türkiye'de tek"
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! "Bu oluşum Türkiye'de tek"
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!