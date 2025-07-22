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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2025 yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Yaz okulu kayıtlarını tamamlayan adaylar sınava katılım gösterebilecek. İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:33
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu başvuruları 9 Haziran-30 Temmuz arasında gerçekleşti. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

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        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

        Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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