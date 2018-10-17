Lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin, eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları Açık Öğretim Liseleri sınavları, MEB tarafından yılda üç dönem düzenleniyor. AÖL öğrencileri, diploma hedefine ulaşabilmeleri ve ders kredilerini tamamlamaları için dönem sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapacaklar. Peki, AÖL 1.Dönem sınav tarihleri ne zaman?

İŞTE AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

7 – 8 Ekim 2017 tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen, 2016-4. Dönem ek sınavlarının açıklanması ve 30 Ekim 2017 yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 2017-1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2017—2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlarının 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

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2018 AÖL SINAV BEDELİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

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