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HaberlerGündemAÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2020 - 2021 1. dönem sınav takvimi
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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi

AÖL 1. dönem sınav takvimi açıklanmasının ardından liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav takvimi...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2020 - 2021 1. dönem sınav takvimi

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için 1. dönem sınav tarihleri belirlendi. Kayıtlarını yaptıran öğrenciler, 2 Aralık'ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖL 2020-2021 SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 2 Aralık Çarşamb günü öğrencilerin erişimine açılacka. AÖL sınav yerleri aol.gov.tr adresi üzeirnden öğrenci şifresi ve T.C kimlik numarası ile öğrenilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

AÖL GİRİŞ EKRANI

BAKAN SELÇUK’TAN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için alınan yeni kararı açıkladı. Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.”

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