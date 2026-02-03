Açık Öğretim Lisesi’nde 2. dönem heyecanı sürerken, kayıt takvimine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bitiş tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte gözler, kayıtların hangi tarihe kadar devam edeceğine ve AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. Detaylar haberimizde…