AÖL 2. dönem kayıt tarihi uzatıldı! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt sürecinde takvim değişti. Daha önce 2 Şubat 2026'da sona ereceği açıklanan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güncelleme geldi. Süreci kaçırmak istemeyen adaylar, uzatılan başvuru tarihlerini ve yaklaşan 2. dönem sınav takvimini araştırmaya başladı. İşte AÖL 2. dönem kayıtları ve sınavlara ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Açık Öğretim Lisesi’nde 2. dönem heyecanı sürerken, kayıt takvimine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bitiş tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte gözler, kayıtların hangi tarihe kadar devam edeceğine ve AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. Detaylar haberimizde…
AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ GÜNCELLENDİ
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri güncellendi.
Açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim liselerine, Bakanlığımızın elektronik ortamlarında bilgileri olan öğrenciler ve e-Okul sisteminde 2025-2026 eğitim öğretim yılında aktif kaydı olan öğrencilerin yeni kayıt işlemleri 5 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıt tarihlerinin son gününe kadar yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin iş ve işlemlerini 6 Şubat 2026 tarihi saat 17.00'ye kadar yapabileceklerdir.
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.