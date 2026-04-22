        AÖL 2. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı: 2026 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı: 2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi sınavı 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlanırken, öğrenciler sonuç sürecine odaklandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavların ardından cevap anahtarı 18 Mart tarihinde yayınlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:43 Güncelleme:
        1

        Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklama takvimine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi sınavı 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilirken, her oturumda adaylara 100 dakikalık süre verildi. Sınavın ardından soru ve cevaplar da erişime açıldı. Peki, 2025-2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar haberimizde…

        2

        AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.

        Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebiliyor.

        3

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

        4

        AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü, cansız bedeni 2 saat sonra bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar