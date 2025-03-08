AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözler AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2025 AÖL 2. dönem sınav takvimi...
AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 2. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri...
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.
2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.