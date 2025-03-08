Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2. dönem sınav tarihleri: 2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2025: AÖL sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözler AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2025 AÖL 2. dönem sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 2. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri...

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

        3

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

        2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

        1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        4

        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!