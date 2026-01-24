AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ