        Haberler Bilgi Gündem AÖL 2.dönem sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi

        AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman? MEB Açık öğretim Lisesi sınav takvimi belli oldu mu?

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü, 2. Dönem sınav takvimine döndü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL bahar dönemi sınav tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda "AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:30
        1

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. Dönem sınav takvimi gündeme geldi. Bahar dönemindeki sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyor. MEB AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi ile sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme için son gün ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.

        AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.

        AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

        4

        AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        AÖL 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 2 Şubat 2026 tarihinin mesai bitimine kadar yapabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
