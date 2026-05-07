AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? 2026 Açık Lise 3. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
Açık Öğretim Lisesi doğrultusunda öğrenim gören binlerce öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılının son etabı olan 3. dönem kayıt süreci merakla bekleniyor. 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözünü kayıt yenileme takvimine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, mezuniyet hedefi bulunan adaylar öğrenci durumlarını aktif hale getirmek için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda “AÖL AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
2026 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin, Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk yarısı arasında yapılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi onay verildiğinde süreç, her yıl olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek. Öğrencilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için bakanlığın resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçmiş yıllardaki uygulama takvimleri dikkate alındığında, AÖL 3. dönem kayıt işlemlerinin Haziran ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrencilerin, öncelikle belirlenen kayıt ücretini anlaşmalı bankalara veya MEB ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekmektedir.
Ücret yatırma işleminin ardından sistem genellikle otomatik olarak kaydı yeniler; ancak öğrencilerin AÖL Öğrenci Girişi ekranından durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini bizzat yapmaları kritik önem taşır. Ders seçimi yapılmayan dönemlerde sistem, öğrenciye otomatik ders atayabilir ki bu da mezuniyet kredisi hesaplamalarında istenmeyen sonuçlara yol açabilir.