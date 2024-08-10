AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz'da üç oturumda uygulandı. Belirtilen tarihlerde sınava katılım gösteren adaylar, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. AÖL 3. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, "2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖL sınav sonuç tarihi...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.