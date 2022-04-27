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Haberler Gündem Eğitim AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? 2022 Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak?
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AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak?

AÖL sınavına girecek olan adaylar için, 11 Nisan'da başlayan kayıt yenileme tarihi 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Kayıt sürecinin ardından açık liseden okuyan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte detaylar...

AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? 2022 Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak?

Açık Öğretim Lisesi çeşitli nedenlerden dolayı örgün öğretime devam edemeyen, eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Türkiye'nin dört bir tarafında sınavda ter dökecek binlerce aday sınav tarihini ve sınavın online mı yapılacağı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman, Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

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