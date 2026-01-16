Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. Aralık ayında gerçekleşen sınavda, her bir ders için 10 soru ve her bir oturum için 100 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Bu kapsamda "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        Giriş: 16.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:44
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşen sınavda, her bir ders için 10 soru soruldu. 2026 MEB takviminin yayınlanmasıyla birlikte AÖL sınavına dair ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl, nereden bakılır? İşte MEB 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı...

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL (Açık Öğretim Lisesi) birinci dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü açıklanacak.

        3

        AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        AÖL sınav sonuçları, basılı posta yoluyla gönderilmeyecek; tamamen dijital ortamda ilan edilecek.

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        MEB 2026 AÖL ORTAOKUL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB 2026 AÖL LİSE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler 08 Ocak 2026 tarihinden - 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin kaydı ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okulda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten - 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

        2026 AÖL 2. DÖNEM KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
