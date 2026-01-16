Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşen sınavda, her bir ders için 10 soru soruldu. 2026 MEB takviminin yayınlanmasıyla birlikte AÖL sınavına dair ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl, nereden bakılır? İşte MEB 2026 AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı...