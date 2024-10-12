AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınavları bugün başladı. Adaylara Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Açık lise ek sınavları 20 Ekim'e kadar sürecek. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrenciler için AÖL ek sınavları başladı. ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL EK SINAVLARI HAKKINDA
ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.
e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.