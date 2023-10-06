4 Şurada Paylaş!







EK SINAV İÇİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK? Ek sınava katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır. Ek sınava katılma hakkı olup 2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları veya YÖS sınavı sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğini belgelendirenlerin de başvurması halinde kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır. Bu durumdaki öğrenciler ek sınava katılabilmek için 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğrenim kurumuna yerleştiğine dair belge ile iletişim adresini (telefon numarası gerekli) Açık Öğretim Lisesinin kurumsal aciklise@meb.gov.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir.

5 Şurada Paylaş!







Ceza infaz kurumlarında olup ek sınava girme hakkı bulunan öğrenciler ise cezaevi kurum öğretmeni aracılığı ile Açık Öğretim Lisesinin kurumsal mail adresine belgelerini göndereceklerdir. Ek sınava katılmak için başvuranlardan, ek sınava katılma şartını taşıyanların kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sınava katılacak öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak 2022-4 ek sınavı için kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi yapılmış olan öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ek sınav için kaydı yenilenen öğrencilerin 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınava katılmaları gerekmektedir.

6 Şurada Paylaş!







AÖL EK SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK? 2022-4 ek sınavı çevrim içi olarak yapılacaktır. Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet