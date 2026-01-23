AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt yenileme işlemi detaylarını araştırıyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerin kayıt yenileyerek öğrencilik durumunu aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem kayıt yenileme süreci başladı. Öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına katılabilmek ve öğrencilik haklarından yaralanabilmek için kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır, ikinci dönem sınav tarihleri ne zaman?” İşte tüm ayrıntılar...
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli ya da kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Bu doğrultuda AÖL 2. Dönem sınavlarına girebilmek için öğrencilerin, 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeli.
Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.