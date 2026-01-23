Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL ikinci dönem kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır, son gün ne zaman, ikinci dönem sınav tarihleri ne zaman?

        AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt yenileme işlemi detaylarını araştırıyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerin kayıt yenileyerek öğrencilik durumunu aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, son gün ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem kayıt yenileme süreci başladı. Öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına katılabilmek ve öğrencilik haklarından yaralanabilmek için kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır, ikinci dönem sınav tarihleri ne zaman?” İşte tüm ayrıntılar...

        2

        AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli ya da kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Bu doğrultuda AÖL 2. Dönem sınavlarına girebilmek için öğrencilerin, 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

        3

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeli.

        Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

        AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre: AÖL 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

        5

        AÖL SINAV KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

        AÖL sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!