AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeli.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ