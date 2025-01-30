AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2025 MEB AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

Kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yaptırma işlemleri, belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Diğer öğrenciler için yeni kayıt başvuruları, 7 Ocak 2025 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla alınacak.

Öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olanlar, kayıt yenileme işlemlerini 7 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilir.

Birinci dönem sınav sonuçları açıklanmadan önce "Aktif" durumdaki öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 Şubat 2025 mesai bitimine kadar tamamlayabilir.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci hem online hem de yüz yüze seçeneklerle gerçekleştirilebiliyor. Kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle yeni kayıt ücretlerini yatırmalı. Ödeme işleminin ardından başvuru süreci şu şekilde tamamlanabilir:

Halk Eğitimi Merkezi Başvurusu: Kayıt belgeleri ile birlikte en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurulabilir.