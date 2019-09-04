AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemleri ile eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilecek. MEB, AÖL kayıt yenileme tarihlerini resmi internet sayfasında yayınladı.

AÖL KAYIT YENİLEME NE NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri: 21–27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yeri ise il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri...

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk kayıt başvuru tarihleri 21–27 Eylül 2019 tarihleri arasında olup başvurular İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde yapılacak.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2019

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)