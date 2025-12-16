Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 2026 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı. Açıktan liseyi bitirmek isteyenler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdi gözler AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık ayında düzenlenecek olan AÖL sınavları giriş belgesi yayınlandı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. İşte, MEB AÖL sınav takvimi ve sınav giriş yerleri sorgulama sayfası

        2

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;

        Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı sınavları

        1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

        AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

        Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

        3

        AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"