AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı sınavları

1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.