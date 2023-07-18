AÖL sınav ekranı ne zaman açılacak? MEB tarihleri açıkladı!
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 3. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklandı. 2023 AÖL 3. dönem sınavlarına girecek açık lise öğrencileri AÖK sınav giriş ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte 2023 AÖL 3. dönem AÖK sınav giriş ekranı açılış tarihi...
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 yılı 3. dönem sınavları bu yıl online olarak gerçekleşecek. Peki, online sınavlar Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi AÖK giriş ekranı ne zaman açılacak? 2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlayıp bitecek? İşte 2023 AÖL 3. dönem AÖK sınav giriş ekranı...
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. dönem sınavları 28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI
MAçık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.