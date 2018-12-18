Açık Öğretim Lisesi(AÖL) sınavının ardından, sınava girmiş olan vatandaşlar merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 8-9 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiş olan AÖL sınavı üç oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyorken, sınavda yanlış yapılan sorular dikkate alınmayacak. İşte, AÖL soru ve cevapları...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarakta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak kesin bir tarih belirtilmedi. Açıklanması beklenen tarih sınavdan 15-16 gün sonra olarak düşünülüyor. AÖL sınavının en geç açıklanma tarihi 28 Aralık 2018 olacağı düşünülüyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV TAKVİMİ

08 Aralık 2018 Cumartesi 1. Oturum Saat 9.30 2. Oturum Saat 14.00 09 Aralık 2018 Pazar Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 3. Oturum Saat 14.30

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