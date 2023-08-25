Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı! 2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Temmuz-9 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavının ardından AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklandı. İşte 2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı, adayların erişimine açıldı. 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen sınavın ardından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.