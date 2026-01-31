AÖL sınav tarihleri: MEB AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 eğitim yılına ilişkin sınav takvimini paylaşmasının ardından gözler,Mart ayında yapılacak 2. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?