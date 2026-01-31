Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri: MEB AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri: MEB AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi'nin yeni dönem sınav takvimini duyurdu. Mart ayında yapılacak 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala, sınav yerleri ile giriş belgelerinin açıklanacağı tarih gündemin odağına yerleşti. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açıköğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 eğitim yılına ilişkin sınav takvimini paylaşmasının ardından gözler,Mart ayında yapılacak 2. dönem oturumlarının sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavların hangi okullarda gerçekleştirileceği ve giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

        AÖL KAYIT YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        AÖL 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 2 Şubat 2026 tarihinin mesai bitimine kadar yapabilecek.

        3

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.

        AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.

        AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası