AÖL 3. dönem sınav tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, büyük bir merakla 3. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 3. dönem 2022 Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihi...