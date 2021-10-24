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AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce vatandaşımızın gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerimde. Konuya ilişkin her gün araştırma yapmayı sürdüren öğrenciler, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularının cevaplarını aramaya devam ediyor. İşte İşte Açık Lise sınav tarihleri....

AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı?

AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte Açık Lise sınav tarihi hakkında...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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