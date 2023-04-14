KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERDİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.