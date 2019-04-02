AÖL ya da Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 2. dönem sınavlarına girmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim programı oluşturulan AÖL, örgün eğitimine devam edemeyenler için oldukça önemli bir alternatif oluşturuyor. 2019 AÖL 2. dönem sınavına dair detaylar haberimizde.

AÖL SINAVI NE ZAMAN? 2. DÖNEM SINAV TARİHİ

AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019'da yapılacak.

1. Oturum 09.30 Cumartesi

2. Oturum 14.00 Cumartesi

3. Oturum 14.00 Pazar

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN NELER GEREKLİ?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.