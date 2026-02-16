Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınav takvimi 2026

        AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınav takvimi 2026

        AÖL sınavları örgün eğitimle lise eğitimine devam etmeyen ya da edemeyenler açık lise diplomasına sahip olmaları adına gerçekleştiriliyor. Adaylar AÖL 2. dönem sınavı kaç dakika sürüyor, kaçta başlayacak şeklinde araştırmalarına başladı. İşte AÖL 2. dönem sınavlarına dair ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:40
        Lise eğitimlerine örgün olarak değil de uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler "açık lise" diplomasına sahip olmak adına sınavlara katılacaklar. Üç oturumlu sınava katılacak olan adaylar "AÖL sınavları ne zaman, kaç dakika?" şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar. Peki, AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        1.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2.Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3.Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

