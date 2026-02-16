AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖL sınav takvimi 2026

Lise eğitimlerine örgün olarak değil de uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler "açık lise" diplomasına sahip olmak adına sınavlara katılacaklar. Üç oturumlu sınava katılacak olan adaylar "AÖL sınavları ne zaman, kaç dakika?" şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar. Peki, AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?