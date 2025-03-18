AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde AÖL sınavları giriş belgesi yayımlandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için MEB'in belirlediği tarihleri takip etmeleri gerekiyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişebilecek. Peki AÖL sınavlar ne zaman?
AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.
AÖL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Açık lise sınav giriş belgesi bugünden (14 Mart 2025) tarihinden itibaren erişime açıldı. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.