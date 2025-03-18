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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde AÖL sınavları giriş belgesi yayımlandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için MEB'in belirlediği tarihleri takip etmeleri gerekiyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, MEB AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:26
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        Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişebilecek. Peki AÖL sınavlar ne zaman?

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        AÖL 2024 - 2025 İKİNCİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

        AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Açık lise sınav giriş belgesi bugünden (14 Mart 2025) tarihinden itibaren erişime açıldı. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

        AÖL SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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