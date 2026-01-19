AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Resmi duyurulara göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, bu tarihten itibaren soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM ) web adresi olan https://odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.