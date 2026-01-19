Habertürk
Habertürk
        AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca AÖL 1.dönem sınavları tamamlandı. Sonuçlar için tarih duyurusu geldi. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2206 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:34
        1

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlandı. Şimdi ise gözler AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Resmi duyurulara göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine sunuldu.

        Adaylar, bu tarihten itibaren soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM ) web adresi olan https://odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşabileceklerdir.

        3

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

        AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026'da yapılacak. e-Sınavlar ise 6 Mart-13 Nisa n 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Sınav sonuçları 22 Nisan 2026'da açıklanacak. Fotoğrafı olmayan öğrenciler sınavlara alınmayacak.

