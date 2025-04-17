AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL 2.dönem sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
AÖL sonuçları sorgulaması sürüyor. 22-23 Mart'ta tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu. Sınav sonuçları için MEB tarafından duyuru bekleniyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce paylaştığı takvime göre sonuçların nisan ayı içinde erişime açılması bekleniyor. İşte AÖL sonuçları ile ilgili detaylar…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.