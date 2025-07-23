Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde uygulanan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için AÖL soruları ve cevapları için gelecek açıklamayı bekliyordu. MEB son dakika duyurusu ile AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki, 3. Dönem AÖL soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarı görüntüleme 2025 PDF ekranı...