AÖL soruları ve cevapları 2026: MEB 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde düzenleniyor. 3 oturum halinde yapılan sınavlarda her oturum için 100 dakika cevaplama süresi veriliyor ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 soru soruluyor. Sınavın ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, MEB 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
2025-2026 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 2. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek:
1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.
Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.