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AÖL telafi sınavı 2021 ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? Açık Lise ek sınav 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavları 12 Temmuz'da açıklanmasın ardından AÖL telafi sınavı tarihleri açıklandı. Lise eğitimini örgün olarak sürdüremeyecek öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler 'AÖL ek sınava kimler girebilir?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 2021 AÖL telafi sınavı ne zaman? MEB açıkladı! İşte 2021 AÖL ek sınav tarihleri 

AÖL telafi sınavı 2021 ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? Açık Lise ek sınav 2021

2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim 1. dönem sınavlarına katılamayan öğrenciler için telafi sınavı tarihleri

2021 AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.

2021 AÖL EK SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

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