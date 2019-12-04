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AÖO sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB AÖO sınav yerleri sorgulama ekranı

MEB AÖO sınav yerlerini açıkladığını duyurdu. Açıktan ortaokul okuyan öğrenciler 1. dönem sınavlarına 7 Aralık tarihinde girecek. Peki, AÖO sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖO sınav giriş belgesi

AÖO sınav giriş belgeleri MEB tarafından yayınladığını duyuruldu. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri 7 Aralık tarihinde 1. dönem yazılı sınavlarına girecek. İşte, AÖO sınav yerleri sorgulama ekranı...

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ NASILŞ ALINIR?

AÖO öğrencileri sınav giriş belgelerini https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden Güvenlik kodu, TC Kimlik veya Öğrenci No ve şifrelerini girerek belgelere ulaşabilecekler.

AÖO SINAV YERLERİ SORGULAMA

 


AÖO SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Ortaokul 2019-2020 Eğitim-Öğretim 1. dönem sınavı 7 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak. Sonuçlar ise 3 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacak. İlk outurum saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 14.00'da yapılacak.

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