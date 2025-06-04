Aort anevrizmasında 'erken teşhis' uyarısı!

Dernek tarafından, 5 Haziran'ın "İçinizdeki Balon" sloganıyla "Aort Anevrizması Günü" ilan edilmesi dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, yaptığı açıklamada, aort anevrizmasının hayati risk taşıyan bir damar hastalığı olduğunu vurguladı.

Aort anevrizmasını bir balona benzettiklerini belirten Sargın, "Tıpkı içimizde sessizce büyüyen bir balon gibidir, bir balon gibi genişler ve büyür. Çoğu zaman hiçbir belirti vermez ancak büyüyüp yırtıldığında hayatı tehdit eder hale gelir. Dolayısıyla bu hastalık 'İçinizdeki Balon' gibidir. Büyür, genişler ve aort damarı duvarını gitgide inceltir. Damar artık büyüyemeyecek kadar inceldiğinde ise yırtılır ve ani bir iç kanamaya neden olur. Bu durum oldukça tehlikeli ve ölümcüldür" uyarısında bulundu.

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65 YAŞ ÜSTÜNDE AORT ANEVRİZMA RİSKİ DAHA FAZLA

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu ise aort anevrizmalarının vücudun ana atardamarı olan aortun herhangi bir bölgesinde oluşabildiğine işaret ederek, özellikle karın bölgesindeki anevrizmaların 65 yaş üstünde daha sık görüldüğüne dikkati çekti.