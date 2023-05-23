Apartman görevlisi su basan odada ölü bulundu

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir apartmanda görevli olarak çalışan Necip Özdemir'i (55), kendisi için ayrılan ve su basan odada hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Apartmana gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi, ambulansla otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polislerce apartmanda inceleme yapıldı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özdemir'in, görevli odasındaki musluğu değiştirmek isterken odayı su bastığı ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.