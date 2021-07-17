APEC liderlerinden Covid-19 aşılarına adil erişim sözü 0:00 / 0:00

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın dönem başkanlığında 21 ülkenin lideri, "iş birlikçi ekonomik müdahale" başlığıyla gayriresmî ve olağanüstü çevrim içi zirvede bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı zirve sonrası yayımlanan bildirgede Covid-19 aşılarına adil ve erişimin hızlandırılması taahhüdü verildi.

Kyodo ajansına göre, bildirgede, liderler "Fiyatı makul, kalitesi kanıtlanmış, etkili ve güvenli Covid-19 aşılarına adil ve hızlı erişim ile bu acil sağlık durumunun üstesinden gelebileceğiz." ifadesini kullandı.

Global kamu yararı olarak geniş çaplı bağışıklığın rolünü vurgulayan liderler "aşı üretimi ve tedarikinin yaygınlaştırılmasına yönelik çabaları iki katına çıkaracakları, küresel aşı paylaşımı destekleyecekleri ve karşılıklı mutabakat üzere aşı imal teknolojilerini gönüllü transferini teşvik edecekleri" sözü verdi.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.