iPhone'umu Bul uygulaması ile sizi takip eden biri olup olmadığı belli olacak. Apple iOS 14.5 güncellemesi ile güvenlik özelliklerini güçlendiriyor. Bul uygulaması yeni güncelleme ile bilinmeyen cihazlarının konum detaylarınızı izlemesine izin vermeyecek ve sizi bu konuda uyaracak.

SİZİ TAKİP EDEN BİRİ OLUP OLMADIĞINI GÖSTERECEK



Item Safety Alerts (Öğe Güvenlik Uyarıları) özelliği ile cebinize veya eşyalarınıza bilinmeyen bir izleme cihazı yerleştirildiğinde ve birisi konumunuzu izlediğinde sizi bilgilendirecek.

Apple'ın bu özelliği ilk başta mevcut bir şekilde açık olarak sunduğunu belirtelim. Kısacası şirket bu özelliği açık tutmanızı istiyor, ancak birçok özellikte olduğu üzere Item Safety Alerts özelliğini de dilediğiniz gibi kapatıp açma opsiyonuna sahip olacaksınız. Bunun için tek yapılması gereken Bul uygulamasına gitmek ve seçenekleri tercihinize göre değiştirmek olacak.