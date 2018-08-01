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Apple'ın 1 trilyon dolarlık rekoruna ramak kaldı

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Gelirlerde yaşanan bu artış Apple hisselerini de 197,67 dolara kadar çıkardı. Firmanın hisse başına değerinin 198,95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak

01.08.2018 - 09:29 | Güncelleme: AA

Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.

iPHONE VE iPAD SATIŞLARINDA ARTIŞ

Apple'ın iPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.

Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.

Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.

Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmandı.

Çarşamba günü firmanın hisse başına değerinin 198,95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak.

Salı günü itibarıyla yaklaşık 956 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.

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