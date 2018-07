İlk olarak WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılan iOS 12’nin Beta 3 sürümü bu kez sadece geliştiriciler için değil, halka açık olarak kullanıma sunuldu. Bunun anlamı iOS 12 Beta 3’ü hemen şimdi yükleyebilirsiniz ancak hala beta sürümü olduğu için hatalar yaşanabilir hatta fotoğraflarınızı, mesajlarınızı, notlarınızı kaybetme durumu ile bile karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bulut sisteminini kullanmıyorsanız yedekleme yapmanızı öneririz.

iOS 12’nin yeni beta sürümü önceki versiyonuna göre daha çok performans ve daha az hata vaat ediyor. iOS 12 Beta 3’ü yüklemenin en kolay yolu Apple’ın beta sitesine ziyaret etmek. Daha sonra kendi Apple ID’niz ile giriş yaparak güncel sürümü indirin.

iOS 12’nin final sürümünün Eylül sonlarında çıkması bekleniyor. O zamana kadar yaz boyunca birkaç haftalık aralıklarla yeni beta versiyonları yayınlanacak. iOS 12 Beta iOS 11’in çalıştığı bütün cihazlarda çalışıyor.

iOS 12 Beta'yı destekleyen cihazlar

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone SE

- iPhone 5s

- 12.9-inch iPad Pro 2. nesil

- 12.9-inch iPad Pro 1. nesil

- 10.5-inch iPad Pro

- 9.7-inch iPad Pro

- 10.5-inch iPad

- iPad Air 2

- iPad Air

- iPad 5. nesil

- iPad mini 4

- iPad mini 3

- iPad mini 2

- iPod touch 6. nesil

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ