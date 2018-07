WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılan ve beta versiyonuyla kullanıcılarla buluşan iOS 12, olumlu geri bildirimler almayı başardı. Üçüncü beta sürümünün ardından birkaç hafta geçmişken iOS 12 Beta 4 de dün gce iPhone ve iPad için kullanımına sunuldu.

Yaklaşık 600 MB boyutunda olan güncelleme ile birlikte çeşitli hatalar gideriliyor ve bazı yenilikler geliyor. Ancak kullanıcıların ilk değerlendirmelerinden sonra Screen Time, App Store, ve Siri Shortcuts özelliklerinde birtakım sorunla karşılaşıldığı ortaya çıktı. App Store'da ilk kez indirme problemi yaşanırken, ana sayfa ve kilit ekranında hücresel sinyal çubuğu hatalı veriler gösterdi. Siri Shortcuts özelliği CarPlay ile birlikte çalışmıyor.

iOs 12 Beta 4 sadece geliştirici hesabı olan kullanıcılar için yayınlandı. Eğer bir geliştirici hesabınız yok ise yeni yayınlanan iOS 12 Public Beta 3'ü kurabilirsiniz.

iOS 12 Beta'yı destekleyen cihazlar

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone SE

- iPhone 5s

- 12.9-inch iPad Pro 2. nesil

- 12.9-inch iPad Pro 1. nesil

- 10.5-inch iPad Pro

- 9.7-inch iPad Pro

- 10.5-inch iPad

- iPad Air 2

- iPad Air

- iPad 5. nesil

- iPad mini 4

- iPad mini 3

- iPad mini 2

- iPod touch 6. nesil

