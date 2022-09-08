ÇENTİĞİ YENİLEDİ, BİLDİRİMLERİ EKLEDİ

Apple’ın 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max modelleri ise iPhone 14 modellerine göre daha ince çerçeve ile gelecek. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te ayrıca Dynamic Island olarak adlandırılan yeni çentik tasarımı ile geliyor. Bir önceki modele göre yüzde 30 oranında da az yer kaplayacak olan yeni çentikte, çeşitli bildirimler kullanıcılara gösterilecek. Mor renk seçeneği de eklenen iPhone 14 Pro modelleri A16 Bionic işlemcisinden gücünü alacak.

48 MP’lik ana kamera barındıran iPhone 14 Pro modelleri iPhone 13 Pro modellerine göre düşük ışık fotoğrafları 2 kat daha başarılı çekebilecek. iPhone 14 Pro modelleri, 12 MP’li telephoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor.

Yeni iPhone’lar ile birlikte Android telefonlarda uzun süredir bulunan her zaman açık ekran özelliğinin Apple’ın mobil dünyasına da geldiğini belirtelim. iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max modelleri ise 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.