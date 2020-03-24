Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgınının dünya piyasalarında yarattığı tahribat, borsalarda tarihi kayıplara yol açarken, ABD borsaları bu haftanın ilk gününü de yüzde 3’ü bulan düşüşle kapattı. Down Jones Endeksi’ndeki düşüş yüzde 3’ü aştı. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Endeksi’ndeki kayıp yüzde 0.27 ile sınırlı kalmasına karşın, Apple dün itibariyle 1 trilyon dolarlık değere sahip şirket ünvanından oldu.

23 Mart pazartesi günü yüzde 2’den fazla değer kaybeden Apple hissesinin fiyatı 224 dolara indi. 4 Mart’ta 304 dolar olan Apple’ın hisse fiyatı, koronavirüse bağlı üretim ve talep sorunlarının etkisiyle son 3 haftada, 80 dolar geriledi. Bu süreçte şirketin piyasa değeri de yüzde 26 düştü.

Apple hisselerinin son 1 aylık seyri

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Apple’ın 4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değeri, geçen hafta cuma günü (20 Mart) 1 trilyon 3 milyar dolara kadar inmişti. Dünkü yüzde 2.1’lik kaybın ardından Apple’ın piyasa değeri de 980 milyar dolara kadar düşmüş oldu.

BİR İLKİ BAŞARMIŞTI AMA...

Son 3 haftada koronavirüs ile ilgili kaygı ve vakaların dünya geneline yayılmasıyla birlikte Apple’ın piyasa değerinin de 345 milyar doları buhar oldu.

Apple, 2018 yılının Ağustos ayında piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkartarak, ABD borsalarının tarihinde ilk kez 1 trilyon dolarlık değeri aşan şirket olmayı başarmıştı.

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TEK MICROSOFT KALDI!

Dünkü düşüşün ardından Apple bu ünvanını kaybederken, ABD borsalarında değeri 1 trilyon doların üzerinde olan tek şirket kalmış oldu. Koronavirüs ile ilgili artan endişelerden Apple’a göre şimdilik daha az etkilenen Microsoft, dün kapanış itibariyle 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD borsalarının en değerli şirketi ünvanını ele geçirdi.

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