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Apple Türk yatırımcısına yüzde 4650 kazandırdı

Apple’ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, parasını bu şirkete yatıranı ihya etti. 11 yıllık rekor çıkışa dolardaki yükseliş de eklenince, Apple TL cinsinden bire tam 47.5 verdi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

03.08.2018 - 10:24 | Güncelleme:

 

Teknoloji devi Apple, Google, Amazon ve Microsoft ile girdiği yarışı kazandı ve tarihin ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olmayı başardı. 2 Ağustos Perşembe günü kapanışı itibariyle ABD borsalarında tam olarak 1 trilyon 2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketin, ilk iPhone modelinin çıkardığı Haziran 2007’de  sadece 17 dolar eden bir hissesi, dün itibariyle 207 doları da geçti.

11 yılda yaşanan bu yüzde 1118’lik Apple’ın ulaştığı 1 trilyon dolarlık değerle şirket, milli gelir sıralamasına göre de dünyanın en büyük 17. ekonomisine eş değer bir büyüklüğe erişti. Dünya Bankası’nın 2017 verilerine göre milli gelir sıralamasında Endonezya 1 trilyon 15 milyar dolarlık milli gelirle 16. sırada iken, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler listesinde 17. sırada ise 850 milyar dolarlık büyüklükle Türkiye bulunuyor.

Akıllı telefon pazarında satış adedi ve genel pazar payında her ne kadar Güney Koreli Samsung’un ardından gelse de Apple, NASDAQ Borsası'nda ulaştığı piyasa değerine göre en büyük rakibinden tam 3.5 kat daha büyük (Samsung'un piyasa değeri 290 milyar dolar civarında).

1000 DOLARI, 12 BİN DOLARI GEÇTİ

Yatırımcısına sunduğu getiri açısından bakılırsa, ilk iPhone satışa çıktığında 1000 dolarlık Apple hissesi alanın, şu anda tam 12 bin 177 dolarlık Apple hissesi var. Bu rakamlar Türk Lirası cinsinden ise daha da çarpıcı. İlk iPhone çıktığında 1 dolar 1.3 TL iken, şu anda 1 dolar 5.1 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bu artışa bir de Apple’ın dolar cinsinden yükselişi de eklenince karşımıza çıkan tablo şöyle:

Haziran 2007’de 1000 TL’si ile Apple hissesi (o tarihte bu tutar 45 adet Apple hissesine denk geliyordu) alanın şu anda 47 bin 506 TL’lik varlığı bulunuyor. Sonuç olarak TL aradan geçen 11 yıllık dönemde Apple hissesinin TL cinsinden getirisi ise tam olarak yüzde 4 bin 650’yi aşmış durumda.

ASLINDA İLK DEĞİL

Apple, aslında dünyadaki trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan ilk halka açık şirket değil. Çinli petrol devi PetroChina, hisselerinin Şanghay Borsası’nda işlem görmeye başladığı 2007 yılında trilyon dolarlık bir değerlemeye kısa bir süreliğine de olsa ulaşmıştı ancak hisseleri daha sonra hızla düşmüştü. New York Borsasında da yer alan PetroChina’nın şu anki piyasa değeri 205 milyar dolar seviyesinde.

COOK’TAN 120 BİN ÇALIŞANA TEŞEKKÜR MESAJI

1 trilyon dolarlık rekorun kırılmasının hemen ardından Apple CEO’su Tim Cook, çalışanlarına teşekkür mesajı yayınladı. Cook, 120 binden fazla Apple çalışanına gönderdiği mesajda şunları belirtti:

“Bugün, Apple önemli bir kilometre taşını geçti. Hisse senedi piyasasında 207.39 $ olan kapanış hisse fiyatıyla, Apple'a şu an 1 trilyon dolardan fazla değere ulaştı. Bu başarıda gurur duymak için çok şeyimiz olsa da, başarımızın en önemli ölçütü değil. Finansal getiriler, Apple'ın yenilikçiliğinin bir sonucudur. Ürünlerimizi ve müşterilerimizi ilk sırada tutup, her zaman değerlerimize sadık kalacağız.” 

‘STEVE GİBİ ÇILGIN İNSANLAR BUNU YAPABİLİR’

Tim Cook, teşekkür mesajında Apple’ın kurucusu Steve Jobs’u da unutmayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Steve, insan yaratıcılığının gücünün en büyük zorlukları bile çözebileceği inancına sahip olarak Apple'ı kurdu - ve dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgınca olan insanlar bunu yapabilirler. Bugünün dünyasında, görevimiz her zamankinden daha önemli. Ürünlerimiz sadece sürpriz ve zevk anları yaratmakla kalmıyor, tüm dünyadaki insanları hayatlarını ve başkalarının hayatlarını zenginleştirmek için güçlendiriyor. Steve'in her zaman böyle anlarda yaptığı gibi, hepimiz Apple’ın parlak geleceğini ve birlikte yapacağımız büyük işi dört gözle beklemeliyiz….”

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